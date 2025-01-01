Vor TV
Nadiyas Familien-Lieblingsessen
Die Gewinnerin der sechsten Staffel "The Great British Bake Off" Nadiya Hussain zeigt, wie einfach Kochen ist. Die britische Bäckerin kreiert leichte und nahrhafte Rezepte zum Nachmachen. Zudem reist sie quer durch Großbritannien, lernt Hausfrauen kennen und trifft verschiedene Lebensmittelexperten. Dabei eignet sie sich viele Tipps und Tricks für ihre eigene Küche an.
Genre:Kochen, Anleitung/Tutorial
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.