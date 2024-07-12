Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 12.07.2024: 2x2 im afrikanischen Busch
89 Min.Folge vom 12.07.2024Ab 12
Vier Outdoor-Cracks stellen bei einer internationalen Challenge in einem Naturreservat ihre Survival-Skills auf die Probe. Die Männer und Frauen werden in Südafrika in zwei Teams aufgeteilt. Am elften Tag dürfen sie sich zusammenschließen, um sich gemeinsam bis zum Abholpunkt durchzuschlagen. Britt und Sara errichten ein Lager an einem versiegenden Flusslauf. Dort gehen auch die großen Räuber der Savanne auf Beutejagd. Ken und Chad kämpfen sechs Kilometer südwestlich ums Überleben. Im trüben Wasser eines Sees droht Gefahr durch hungrige Krokodile.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-11: Warner Bros. Discovery, Inc.