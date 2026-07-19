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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Im tückischen Okavango-Delta

DMAXFolge vom 19.07.2026
Im tückischen Okavango-Delta

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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 19.07.2026: Im tückischen Okavango-Delta

44 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 12

Das Okavango-Delta im südlichen Afrika liegt in der Republik Botswana. Während der Trockenzeit bietet dieses weitläufige Binnendelta zahlreichen Spezies einen Lebensraum, darunter einige der gefährlichsten Tiere Afrikas: Löwen, Hyänen und Elefantenherden. Diese Wildnis ist außerdem für plötzliche und heftige Wetterumschwünge bekannt, bei denen die Temperaturen tagsüber bis zu 40 Grad erreichen und nachts bis an den Gefrierpunkt fallen können. Tyler und seine Partnerin Holly erwartet in dieser Folge von „Naked Survival“ kein gemütliches Urlaubsresort.

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