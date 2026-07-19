Im tückischen Okavango-DeltaJetzt kostenlos streamen
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 19.07.2026: Im tückischen Okavango-Delta
44 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 12
Das Okavango-Delta im südlichen Afrika liegt in der Republik Botswana. Während der Trockenzeit bietet dieses weitläufige Binnendelta zahlreichen Spezies einen Lebensraum, darunter einige der gefährlichsten Tiere Afrikas: Löwen, Hyänen und Elefantenherden. Diese Wildnis ist außerdem für plötzliche und heftige Wetterumschwünge bekannt, bei denen die Temperaturen tagsüber bis zu 40 Grad erreichen und nachts bis an den Gefrierpunkt fallen können. Tyler und seine Partnerin Holly erwartet in dieser Folge von „Naked Survival“ kein gemütliches Urlaubsresort.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Discovery, Inc.