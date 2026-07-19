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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Zoff in Sambia

DMAXFolge vom 19.07.2026
Zoff in Sambia

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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 19.07.2026: Zoff in Sambia

45 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 12

Das Luangwa-Tal in Sambia gehört zu den letzten unberührten Gebieten Afrikas. In der Region endet gerade die Regenzeit, doch weiterhin ziehen Stürme über das Land. Das zurückbleibende Regenwasser zieht Tiere aus einem weiten Umkreis an. Dazu zählt auch der bis zu sieben Tonnen schwere afrikanische Elefant. Der Riese kann Geschwindigkeiten von bis zu 40 km/h erreichen und zertrampelt alles auf seinem Weg. Mit diesen Ungetümen sollten Tyler und seine Partnerin Ali bei ihrem Survival-Abenteuer möglichst wenig in Kontakt kommen. Andernfalls droht ihnen Ungemach.

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