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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Das beste Bündnis in Botswana

DMAXFolge vom 02.08.2026
Das beste Bündnis in Botswana

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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 02.08.2026: Das beste Bündnis in Botswana

88 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 12

Die Fan-Challenge in Mexiko hat Ernie erfolgreich gemeistert. Dort konnte er zeigen, aus welchem Holz er geschnitzt ist. In Afrika muss er jedoch eine Woche länger durchhalten – insgesamt 21 Tage. Während der saisonalen Überschwemmungen verwandelt sich das Okavango-Delta im Nordwesten Botswanas in einen Lebensraum für große Tierpopulationen, darunter Löwen, Elefanten und Flusspferde. Dort benötigt Ernie eine starke Partnerin an seiner Seite. Am liebsten wäre ihm eine versierte und umgängliche Person wie Mandy, auf die er sich in Mexiko stets verlassen konnte.

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