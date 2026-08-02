Das beste Bündnis in BotswanaJetzt kostenlos streamen
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 02.08.2026: Das beste Bündnis in Botswana
88 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 12
Die Fan-Challenge in Mexiko hat Ernie erfolgreich gemeistert. Dort konnte er zeigen, aus welchem Holz er geschnitzt ist. In Afrika muss er jedoch eine Woche länger durchhalten – insgesamt 21 Tage. Während der saisonalen Überschwemmungen verwandelt sich das Okavango-Delta im Nordwesten Botswanas in einen Lebensraum für große Tierpopulationen, darunter Löwen, Elefanten und Flusspferde. Dort benötigt Ernie eine starke Partnerin an seiner Seite. Am liebsten wäre ihm eine versierte und umgängliche Person wie Mandy, auf die er sich in Mexiko stets verlassen konnte.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Discovery, Inc.