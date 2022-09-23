Zum Inhalt springenBarrierefrei
DMAX
Folge vom 23.09.2022
44 Min.
Ab 12

Zach und seine Survival-Partnerin Ann erwartet in Kolumbien kein entspannter Erholungsurlaub. Denn der Dschungel von Santa Catalina grenzt an ein Sumpfgebiet und ist die perfekte Brutstätte für Mücken und andere Stechinsekten. Bei Temperaturen über 30 Grad und 95 Prozent Luftfeuchtigkeit droht außerdem Gefahr durch Dehydrierung. Und unter dichtem Laub verbergen sich messerscharfe Dornen, gefährliche Raubkatzen und giftige Lanzenottern. Die Überlebenskünstler:innen müssen ihre Schritte im Regenwald mit Bedacht wählen, ansonsten droht ihnen Ungemach.

