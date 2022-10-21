Zum Inhalt springenBarrierefrei
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Dschungel, Drama, Diskussionen

DMAX




Folge vom 21.10.2022: Dschungel, Drama, Diskussionen

89 Min. Ab 12

Teamwork ist beim Survival-Trip in der lebensfeindlichen Wildnis das A und O. Aber Nathan und seine Partnerin Molly ziehen an der Nordküste Kolumbiens nur selten an einem Strang. Der 31-Jährige gibt gerne den Ton an. Und er hat zu vielen Dingen eine klare Meinung, von der er nur selten abweicht. Molly hingegen kann mit traditionellen Geschlechterrollen wenig anfangen und sie lässt sich nicht gerne herumkommandieren. Diese Konstellation birgt im südamerikanischen Dschungel umgeben von Giftschlangen, Kaimanen und hungrigen Raubkatzen reichlich Zündstoff.

