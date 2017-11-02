Naked Survival XXL
Folge vom 02.11.2017: Episode 18
45 Min.Folge vom 02.11.2017Ab 12
Eine schwere Knieverletzung zwingt „Naked Survival“-Kandidat Charlie in Ecuador schon am ersten Tag zur Aufgabe. Der 55-Jährige hat sich im Dschungel vermutlich ein Band oder eine Sehne gerissen - damit ist das Südamerika-Abenteuer für ihn beendet. Diesen Schock müssen seine Mitstreiter Matt und Russel erst mal verdauen. Doch allzu lang sollten die Männer in der grünen Hölle nicht Trübsal blasen. Denn wenn sie in der Wildnis keine Nahrung finden, droht ihnen ein ähnliches Schicksal wie ihrem ausgeschiedenen Kompagnon.
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Genre:im Freien/Outdoor, Abenteuer, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 6-9: Warner Bros. Discovery, Inc.