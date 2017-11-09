Naked Survival XXL
Folge vom 09.11.2017: Episode 23
45 Min.Folge vom 09.11.2017Ab 12
Sein Plan ging nicht auf! Während die Frauen in Südamerika ihren Triumph auskosten und sich proteinhaltige Nahrung schmecken lassen, knurrt den Männern im Amazonasbecken noch immer der Magen. Denn Russel und seinen Gefährten ist es trotz aller Bemühungen bis dato nicht gelungen, im Dschungel ein Wildschwein zu erlegen. Das kränkt den Abenteurer, der sich in Ecuador als neuer Anführer des Kollektivs in Position bringen möchte, gehörig in seinem Stolz. Denn mit Niederlagen kann der Outdoor-Profi offenbar nicht gut umgehen.
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Genre:im Freien/Outdoor, Abenteuer, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 6-9: Warner Bros. Discovery, Inc.