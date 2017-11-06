Naked Survival XXL
Folge vom 06.11.2017: Episode 20
45 Min.Folge vom 06.11.2017Ab 12
Gemeinsam sind sie stärker: Die sechs verbliebenen „Naked Survival“-Kandidaten schließen sich im Amazonasbecken in Ecuador zu einer Gruppe zusammen und helfen sich gegenseitig mit Nahrungsvorräten aus. Denn im Kollektiv lassen sich viele Aufgaben im Dschungel leichter meistern. Aber dann droht das Team in der Wildnis seinen Anführer zu verlieren. Outdoor-Profi Matt ist im Regenwald in einen Palmenstachel getreten und hat sich dabei mit fleischfressenden Bakterien infiziert, die sich rapide ausbreiten. Sein Fuß brennt wie Feuer.
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Genre:im Freien/Outdoor, Abenteuer, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 6-9: Warner Bros. Discovery, Inc.