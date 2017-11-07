Naked Survival XXL
Folge vom 07.11.2017: Episode 21
44 Min.Folge vom 07.11.2017Ab 12
Ausgerechnet Matt! Sein Ausscheiden ist ein großer Verlust für das Team, denn der Outdoor-Profi hat die anderen Kandidaten mit seinen Jagdkünsten im Amazonasbecken regelmäßig mit Nahrung versorgt. Aber dann reichte ein einziger Fehltritt aus, um den hartgesottenen Dschungelkrieger außer Gefecht zu setzen. Die Infektion an Matts Füßen breitete sich immer weiter aus und mit fleischfressenden Bakterien ist absolut nicht zu spaßen. Deshalb musste der Abenteurer in Ecuador aufgeben. Und wie schlägt sich das Team ohne seinen Anführer?
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Genre:im Freien/Outdoor, Abenteuer, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 6-9: Warner Bros. Discovery, Inc.