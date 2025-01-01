Navy CIS: New Orleans
Folge 10: Der Mann im Loch
40 Min.Ab 12
Bud Samuels liegt tot im Militärmuseum. Der Ex-Navy-Soldat hatte es sich zur Aufgabe gemacht, falsche Militärangehörige zu entlarven, was ihm einige Feinde bescherte. Einer davon ist Len Bowers, bei dem die Jacke des angeblich in Afghanistan verstorbenen Kampfmittelräumers Zack Chase gefunden wird. Dessen Leiche ist bis heute verschollen. Was weiß Bowers über den Mord an Samuels? Und: Kann er über den Verbleib von Chases Leiche Auskunft geben?
Genre:Feiertag, Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
