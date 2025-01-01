Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: New Orleans

Der Mann im Loch

"CBS Serien"Staffel 1Folge 10
Der Mann im Loch

Der Mann im LochJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: New Orleans

Folge 10: Der Mann im Loch

40 Min.Ab 12

Bud Samuels liegt tot im Militärmuseum. Der Ex-Navy-Soldat hatte es sich zur Aufgabe gemacht, falsche Militärangehörige zu entlarven, was ihm einige Feinde bescherte. Einer davon ist Len Bowers, bei dem die Jacke des angeblich in Afghanistan verstorbenen Kampfmittelräumers Zack Chase gefunden wird. Dessen Leiche ist bis heute verschollen. Was weiß Bowers über den Mord an Samuels? Und: Kann er über den Verbleib von Chases Leiche Auskunft geben?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: New Orleans
"CBS Serien"
Navy CIS: New Orleans

Navy CIS: New Orleans

Alle 7 Staffeln und Folgen