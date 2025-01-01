Navy CIS: New Orleans
Folge 11: Der Köder
41 Min.Ab 12
Bei einer Benefiz-Gala der Navy detoniert eine Bombe. Offenbar galt der Anschlag, der zwei Menschen das Leben kostete, Agent Pride. Das Team vermutet den Broussard-Clan hinter dem Verbrechen, denn Pride brachte einst das Familienoberhaupt hinter Gitter. Eine Racheaktion liegt also nahe. Mit Hilfe des ehemaligen Spitzels Paul Jenks gelingt es Pride, Dante Broussard festzunehmen, einen Spross der Familie. Doch der hat ein wasserdichtes Alibi für den Tatzeitpunkt ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
