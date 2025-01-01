Navy CIS: New Orleans
Folge 12: Der Schatz im Golf
39 Min.Ab 12
Mitten auf dem offenen Meer treibt ein Forschungsboot mit zwei Leichen an Bord. Das dritte Mitglied des Forschungsteams und Tochter des Navy Admirals Adam Huntley Anna ist spurlos verschwunden. Agent Abigail Borin ruft den NCIS New Orleans zu Hilfe. Können die Agents Anna aufspüren? Oder hat diese möglicherweise selbst etwas mit den Morden zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren