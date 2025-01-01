Navy CIS: New Orleans
Folge 20: Baby Lou-Lou
41 Min.Ab 12
Navy Commander Josh Newman und sein Mann Marlon Hart haben gemeinsam die kleine Lou-Lou adoptiert. Doch eines Tages wird das Baby entführt. Zunächst gerät die Leihmutter in Verdacht, da sie sich zunehmend schwertat, das Kind nach der Geburt abzugeben. Dann deutet alles darauf hin, dass die Chinesin Chen Han Lou-Lou an sich genommen hat. Sie hatte ein Verhältnis mit Marlon und wurde von Zeugen als Nanny der Kleinen identifiziert ...
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
