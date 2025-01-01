Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: New Orleans

Baby Lou-Lou

"CBS Serien"Staffel 1Folge 20
Baby Lou-Lou

Navy CIS: New Orleans

Folge 20: Baby Lou-Lou

41 Min.Ab 12

Navy Commander Josh Newman und sein Mann Marlon Hart haben gemeinsam die kleine Lou-Lou adoptiert. Doch eines Tages wird das Baby entführt. Zunächst gerät die Leihmutter in Verdacht, da sie sich zunehmend schwertat, das Kind nach der Geburt abzugeben. Dann deutet alles darauf hin, dass die Chinesin Chen Han Lou-Lou an sich genommen hat. Sie hatte ein Verhältnis mit Marlon und wurde von Zeugen als Nanny der Kleinen identifiziert ...

