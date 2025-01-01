Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 1Folge 21
Folge 21: Filmriss

41 Min.Ab 12

LaSalles Bruder Cade gerät in ernste Schwierigkeiten: Nach einer durchzechten Nacht findet er seine Freundin Windi ermordet im Kofferraum seines Autos. Offenbar wurde sie bei einer Art Ritual getötet, doch Cade hat einen Filmriss und kann sich an nichts erinnern. Er weiß nur, dass Windi zuletzt oft von einem Ex-Freund gesprochen hat, vor dem sie sich fürchtete. Als das Team ihre Wohnung durchsucht, findet es den entscheidenden Hinweis auf den Täter ...

