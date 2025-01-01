Navy CIS: New Orleans
Folge 21: Filmriss
41 Min.Ab 12
LaSalles Bruder Cade gerät in ernste Schwierigkeiten: Nach einer durchzechten Nacht findet er seine Freundin Windi ermordet im Kofferraum seines Autos. Offenbar wurde sie bei einer Art Ritual getötet, doch Cade hat einen Filmriss und kann sich an nichts erinnern. Er weiß nur, dass Windi zuletzt oft von einem Ex-Freund gesprochen hat, vor dem sie sich fürchtete. Als das Team ihre Wohnung durchsucht, findet es den entscheidenden Hinweis auf den Täter ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren