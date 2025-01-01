Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: New Orleans

Vorboten

"CBS Serien"Staffel 1Folge 22
Vorboten

VorbotenJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: New Orleans

Folge 22: Vorboten

42 Min.Ab 16

Paul Jenks alias Baitfish fängt nun erst so richtig an, dem NCIS das Leben schwer zu machen: Bei einem Anschlag auf die Beamten tötet er zwei Polizisten, als nächstes überfällt er einen Lkw, der wertvolle Antiquitäten aus dem Irak geladen hat. Doch der Coup geht daneben. Zur Überraschung aller stellt sich Baitfish schließlich dem NCIS. Pride hofft, dass er über ihn an Sasha Broussard herankommt, doch das gestaltet sich schwieriger als erwartet.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: New Orleans
"CBS Serien"
Navy CIS: New Orleans

Navy CIS: New Orleans

Alle 7 Staffeln und Folgen