Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: Origins

Das geheime Leben

SAT.1Staffel 2Folge 7vom 31.03.2026
Das geheime Leben

Das geheime LebenJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: Origins

Folge 7: Das geheime Leben

42 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12

Wheeler macht eine interessante Entdeckung, die seinen aktuellen Fall in ein völlig neues Licht rückt. Dabei gerät er jedoch in einen Gewissenskonflikt. Privat hat er jedoch ganz andere Probleme, denn seine Frau Shelly will sich scheiden lassen. Unterdessen herrscht in der Stadt das pure Chaos ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: Origins
SAT.1
Navy CIS: Origins

Navy CIS: Origins

Alle 2 Staffeln und Folgen