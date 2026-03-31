Navy CIS: Origins
Folge 7: Das geheime Leben
42 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12
Wheeler macht eine interessante Entdeckung, die seinen aktuellen Fall in ein völlig neues Licht rückt. Dabei gerät er jedoch in einen Gewissenskonflikt. Privat hat er jedoch ganz andere Probleme, denn seine Frau Shelly will sich scheiden lassen. Unterdessen herrscht in der Stadt das pure Chaos ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: Origins
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.