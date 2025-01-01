Navy CIS
Folge 11: Schach
40 Min.Ab 12
Ein Mordfall mit fünf Opfern beschäftigt das Team um Gibbs. Erschreckenderweise gleicht die Tatortskizze exakt derjenigen, die seinerzeit von dem Schauplatz des Todes von Jenny Shepard angefertigt wurde. Plötzlich taucht auch noch Diane mit Gibbs Ex Rebecca auf, die unter Mordverdacht gerät, aber entlastet wird. Als Gibbs und Diane sich mit einem Unbekannten treffen wollen, wird Diane kaltblütig erschossen. Der Mörder hat ein klares Rachemotiv, wie Gibbs bald herausfindet.
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
