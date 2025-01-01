Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ehre eines Helden

"CBS Serien"Staffel 12Folge 13
Folge 13: Die Ehre eines Helden

41 Min.Ab 12

Ein junger Navy-Lieutenant soll für einen besonders mutigen Einsatz in Afghanistan die Medal of Honor überreicht bekommen. Doch noch vor der Ehrung wird er ermordet. Gibbs und sein Team finden heraus, dass der Soldat bekennend schwul war. Bei ihren Ermittlungen innerhalb des Militärs stoßen sie auf sehr viel Ablehnung gegenüber Homosexuellen. Doch reicht diese Ablehnung aus, um einen Kameraden zu töten? Gibbs ist fest entschlossen, Licht ins Dunkel zu bringen.

