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Navy CIS

Leland Robert Spears

"CBS Serien"Staffel 12Folge 16
Leland Robert Spears

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Navy CIS

Folge 16: Leland Robert Spears

41 Min.Ab 12

Vor vielen Jahren hat Gibbs unter dem Decknamen Leland Robert Spears verdeckt ermittelt. Nun ist ein Mann ermordet worden, der Gibbs' Undercover-Identität angenommen hat. Auch der Deckname seines damaligen Kollegen wurde neu vergeben, der zugehörige Mann ist ebenfalls tot. Wie sich herausstellt, waren beide Opfer Serben und wollten geheime Informationen entwenden. Die CIA-Agentin Michelle Stark entwickelte die falschen Identitäten damals. Ist sie in das Verbrechen verwickelt?

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