Navy CIS
Folge 14: Der Mentor
42 Min.Ab 12
Der neue Fall des NCIS führt Tony in seine Vergangenheit: John Wallis, ein junger Marine und wie Tony Absolvent der Remington Military Academy, wird ermordet. In seiner Hand hält der Tote ein Foto von Christine Sanders, die ebenfalls eine ehemalige Schülerin der Academy ist. Tony und Bishop ermitteln in dem Internat, das nun von Tonys ehemaligem Mentor Tanner geleitet wird. Im Laufe der Ermittlungen gerät der Mann ins Visier der Agents ...
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
