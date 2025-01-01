Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Die Spinne im Netz

"CBS Serien"Staffel 12Folge 18
Die Spinne im Netz

Die Spinne im NetzJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 18: Die Spinne im Netz

40 Min.Ab 12

Perfides Spiel: Indem er in leerstehende Häuser eindringt und die Videos seiner Einbrüche ins Internet stellt, will ein Terrorist Angst und Schrecken verbreiten und den Grundstein für weitere unberechenbare Aktionen legen. Bei einem seiner Coups tötet er eine andere Einbrecherin, die in das Haus eines Marines eingestiegen ist. Gibbs und sein Team ermitteln - und kollidieren dabei mit Delilahs Truppe, die den Täter undercover verfolgt.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen