Navy CIS
Folge 3: Die falsche Wahl
41 Min.Ab 12
Bei der Explosion einer Autobombe stirbt Samuel Colpepper. Er hatte brisante Dossiers über Navy-Offiziere bei sich. Wie sich herausstellt, war Colpepper der Angestellte von Duckys Jugendfreund Angus Clarke. Daher reisen Bishop und Ducky nach London, um ihn zu befragen. Doch Clarke ist verschwunden - und taucht als Wasserleiche wieder auf. Gibbs und sein Team kommen in den USA unterdessen hinter das Geheimnis der Dossiers. Das bedeutet Lebensgefahr für Ducky und Bishop!
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 23 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren