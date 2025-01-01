Navy CIS
Folge 4: Die Schlinge um den Hals
Die russische Navy-Forscherin Sofia Glazman wurde auf grausamste Weise getötet: Der Täter trennte ihr mit einer motorisierten Garotte langsam den Kopf ab. Um den Mord aufzuklären, reist der Counselor Pavlenko aus Russland an und bittet Gibbs und sein Team um Hilfe. Bald trifft mit Nelly Benin weiterer Besuch aus der Ferne ein. Die Forscherin war eine Freundin und Kollegin des Opfers und ist auf der Flucht vor einem gewissen Mishnev. Für Gibbs wird der Fall immer dubioser.
