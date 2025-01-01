Navy CIS
Folge 1: Mein Spiel, meine Regeln
42 Min.Ab 12
Gibbs' Leben hängt nach dem Attentat durch Luke am seidenen Faden. Während er auf dem OP-Tisch liegt, heften sich Tony und Joanna Teague an die Fersen von Daniel Budd. Er steuert die Kinder-Terrorgruppe "Der Ruf" und will durch einen perfiden Schachzug einen Krieg mit Nordkorea anzetteln. Das dortige Regime bringt bereits nukleare Sprengköpfe in Stellung, um die USA zu attackieren. Ab jetzt zählt jede Minute!
Navy CIS
