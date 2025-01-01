Navy CIS
Folge 6: Schuld
42 Min.Ab 12
Petty Officer Meyers scheint ein Opfer des Tri-State-Snipers geworden zu sein - darauf lässt zumindest das präzise Einschussloch in seiner Brust schließen. Dank Abby wird diese Vermutung allerdings schnell entkräftet. Dann stoßen Gibbs und sein Team auf ein schlüpfriges Detail aus Meyers Vergangenheit, das ihm zum Verhängnis geworden sein könnte. Doch auch hier scheint nichts so zu sein, wie es aussieht.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
