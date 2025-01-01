Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Das Sherlock-Konsortium

"CBS Serien"Staffel 13Folge 7
Das Sherlock-Konsortium

Das Sherlock-KonsortiumJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 7: Das Sherlock-Konsortium

42 Min.Ab 12

Die Familie Hayes hat es nicht leicht: Sohn Michael sitzt seit 16 Jahren wegen Mordes im Gefängnis - zu Unrecht, wie er behauptet. Nun wurde auch noch sein Vater Runyan ermordet. Gibbs hat seine liebe Not bei den Ermittlungen, denn der Hobby-Detektiv-Verein von Ducky funkt ihm immer wieder dazwischen. Die Amateur-Spürnasen haben aus mehreren Gründen ein reges Interesse an den beiden Verbrechen - und liefern schließlich einen entscheidenden Hinweis ...

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen