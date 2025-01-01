Navy CIS
Folge 8: Verbrannte Erde
42 Min.Ab 12
Im Südsudan betreiben Ärzte und Navy-Angehörige eine Krankenstation, um der Bevölkerung zu helfen. Als Rebellen die Einrichtung überfallen, werden der Chefarzt Dr. David Woods und die Krankenschwester Joni Ryan entführt. Für Tony sind die Ermittlungen eine Reise in die schmerzliche Vergangenheit, denn Dr. Woods ist mit seiner großen Liebe Jeanne verheiratet, die den Agenten bei der Rettung ihres Mannes hilft.
Weitere Folgen in Staffel 13
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
