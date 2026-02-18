Paul Aubster – Psychose durch Forsthaus?Jetzt kostenlos streamen
Never Meet Your Idols
Folge 11: Paul Aubster – Psychose durch Forsthaus?
90 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Paul Aubster ist Berliner und Reality Star — und das als Sidequest. In einem Jahr war er bei Make Love Fake Love, Forsthaus Rampensau und The 50. Im Podcast spricht er darüber, wie es sich anfühlt, nach zwei Tagen im Forsthaus das Gefühl zu haben, eine saftige Psychose zu bekommen, warum es für ihn keine Freundschaften aus der Reality-TV-Welt gibt, was berechnetes Auftreten vor der Kamera für ihn von Authentizität unterscheidet — und wie er bei The 50 aus einer Show rausgeflogen ist, obwohl er eigentlich gar nicht rausfliegen sollte.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Never Meet Your Idols
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Talk?Now!
Enthält Produktplatzierungen