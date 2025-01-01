Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 11: Videomord
22 Min.Ab 12
Der Obdachlose Richard Weiler wurde zu Tode geprügelt im Park aufgefunden. Den Kommissaren wird ein Video zugespielt, in dem Jugendliche ebenfalls einen Penner verprügeln. Handelt es sich um eine Serientat oder stecken die Ex-Frau und die Tochter des Toten hinter dem Mord?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
