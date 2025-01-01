Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 17: Kollektive Rache
23 Min.Ab 12
Misshandelt und erwürgt wird Viola in einem Waldstück aufgefunden - erste Hinweise führen zu ihrem Mann Paul. Doch als auch er einen Tag später tot aufgefunden wird, scheinen die Kommissare in einer Sackgasse. Ein Abgleich von Pauls DNA-Ergebnissen ergibt, dass er in einem Vergewaltigungsfall gesucht wurde ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1