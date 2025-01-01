Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Kurze Freiheit

SAT.1Staffel 1Folge 12
Kurze Freiheit

Kurze FreiheitJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 12: Kurze Freiheit

23 Min.Ab 12

Yvonne Süßberg (24) wird kurz nach ihrer Entlassung aus der JVA tot aufgefunden. Conny Niedrig und Bernie Kuhnt recherchieren im Umfeld der Toten und treffen auf einen alten Kumpel aus dem kriminellen Milieu und auf die Pflegeeltern des Sohnes der Toten. Jeder hätte ein Motiv für die Tat ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen