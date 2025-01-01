Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Mädchen aus Brasilien

SAT.1Staffel 1Folge 5
Mädchen aus Brasilien

Mädchen aus BrasilienJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 5: Mädchen aus Brasilien

22 Min.Ab 12

Der Gebrauchtwagenhändler Rolf Stamm meldet seine brasilianische Freundin Maria als vermisst - einen Tag später wird sie tot im Hafenbecken gefunden. Im Zuge ihrer Ermittlungen stoßen Conny und Bernie auf den dubiosen Hobbyfilmer Manfred Zeller, der das Motiv auf Marias jüngere Schwester Carmen lenkt. Angeblich wollte Maria Deutschland ohne sie verlassen. Die Schlinge zieht sich zu, doch plötzlich taucht ein Video auf ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen