SAT.1 Staffel 1 Folge 22
Folge 22: Der Voyeur

23 Min. Ab 12

Sie ist schön, sie ist begehrt - und sie ist tot. Die 25-jährige Yasmina Burkhard wurde in ihrer Wohnung mit einem Gürtel erdrosselt. Die Spur führt zu den beiden Liebhabern der Toten. Aber offensichtlich treibt auch ein Voyeur sein Unwesen im Haus des Opfers. Können die Kommissare herausfinden, welches Geheimnis Yasmina mit in ihr Grab genommen hat?

