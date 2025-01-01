Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 26: Explosive Begegnung
23 Min.Ab 12
Eine Bombendetonation zerreißt die Stille der Nacht - nur knapp entkommt die 29-jährige Renate dem Tod, doch die Imbissbude ihres Mannes liegt in Schutt und Asche. Spurensuche in den Trümmern - die Kommissare stehen vor einer heiklen Aufgabe.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1