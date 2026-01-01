Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 28: Der Schwiegersohn
23 Min.Ab 12
Fatimas Leben endet mit 18 Jahren - ihre Mutter findet sie erhängt auf dem Dachboden. Doch was treibt ein junges Mädchen in den Selbstmord? Die Kommissare recherchieren in Fatimas Vergangenheit und enthüllen ein schreckliches Geheimnis.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1