Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 31: Bunte Luftballons
23 Min.Ab 12
Der schlimmste Albtraum aller Eltern: Die achtjährige Lea Küster wäre beinahe Opfer eines Kindermörders geworden. Doch wer steckt hinter der grausamen Tat? Fest steht, dass der Täter die Lebensgewohnheiten der Familie Küster genau gekannt haben muss ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1