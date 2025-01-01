Zum Inhalt springenBarrierefrei
Blutjuwelen

SAT.1Staffel 1Folge 34
Folge 34: Blutjuwelen

22 Min.Ab 12

Sein Leben lang badete Juwelier Klaus Frantzen in Champagner - jetzt in seinem eigenen Blut. Ein Schuss ins Herz beendete das Dolce Vita des Lebemannes. Und der Kreis der Verdächtigen wird nahezu stündlich größer. Die Welt der Reichen und Schönen steht Kopf - bis die Kommissare die unfassbare Wahrheit enthüllen.

