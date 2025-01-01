Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 34: Blutjuwelen
22 Min.Ab 12
Sein Leben lang badete Juwelier Klaus Frantzen in Champagner - jetzt in seinem eigenen Blut. Ein Schuss ins Herz beendete das Dolce Vita des Lebemannes. Und der Kreis der Verdächtigen wird nahezu stündlich größer. Die Welt der Reichen und Schönen steht Kopf - bis die Kommissare die unfassbare Wahrheit enthüllen.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
