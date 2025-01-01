Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Geld regiert die Welt

SAT.1Staffel 1Folge 37
Geld regiert die Welt

Geld regiert die WeltJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 37: Geld regiert die Welt

23 Min.Ab 12

Überfall auf einen Geldtransporter - 500.000 Euro und der Wagen sind verschwunden. Die einzig heiße Spur: eine mysteriöse schwarzhaarige Frau. Sie soll den Überfall allein durchgeführt haben. Doch die Kommissare trauen der Sache nicht - und decken ein verworrenes Intrigenspiel auf.

