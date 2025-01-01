Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

In falschen Händen

SAT.1Staffel 1Folge 41
In falschen Händen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 41: In falschen Händen

23 Min.Ab 12

Mord im Nobelhotel: Der Krankenpfleger Josef Kaltenborn wurde erschlagen in seinem Zimmer aufgefunden. Woher stammte das Geld, mit dem er die exquisite Unterkunft bezahlte, und wer ist die unbekannte Schönheit, die laut Zeugenaussage als Letzte mit dem Opfer gesehen wurde? Die Kommissare enthüllen ein schmutziges Spiel.

