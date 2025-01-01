Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 41: In falschen Händen
23 Min.Ab 12
Mord im Nobelhotel: Der Krankenpfleger Josef Kaltenborn wurde erschlagen in seinem Zimmer aufgefunden. Woher stammte das Geld, mit dem er die exquisite Unterkunft bezahlte, und wer ist die unbekannte Schönheit, die laut Zeugenaussage als Letzte mit dem Opfer gesehen wurde? Die Kommissare enthüllen ein schmutziges Spiel.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1