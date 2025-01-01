Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Abgetrieben

SAT.1Staffel 1Folge 47
Abgetrieben

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 47: Abgetrieben

23 Min.Ab 12

Ein Badesee als Todesfalle - Die junge Annika Geber überlebt nur knapp einen Mordanschlag. Ein Unbekannter hatte versucht, sie unter Wasser zu ziehen. Während der Ermittlungen stoßen die Kommissare auf dunkle Seiten in Annikas Vergangenheit...

SAT.1
