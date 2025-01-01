Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 47: Abgetrieben
23 Min.Ab 12
Ein Badesee als Todesfalle - Die junge Annika Geber überlebt nur knapp einen Mordanschlag. Ein Unbekannter hatte versucht, sie unter Wasser zu ziehen. Während der Ermittlungen stoßen die Kommissare auf dunkle Seiten in Annikas Vergangenheit...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1