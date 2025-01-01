Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 1Folge 53
23 Min.Ab 12

Rache oder Geldgier? Neid oder Eifersucht? Wer will die hübsche und beliebte Lehrerin Renate Hellbig töten? Nachdem sie wochenlang telefonisch massiv terrorisiert wurde, entkommt sie nur knapp einem Mordversuch...

SAT.1
