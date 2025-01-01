Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 53: Todeshatz
23 Min.Ab 12
Rache oder Geldgier? Neid oder Eifersucht? Wer will die hübsche und beliebte Lehrerin Renate Hellbig töten? Nachdem sie wochenlang telefonisch massiv terrorisiert wurde, entkommt sie nur knapp einem Mordversuch...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
