Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 56: Todesrennen
23 Min.Ab 12
Mit einem gestohlenen Wagen rast der 19-jährige Sascha Klaasen gegen eine Fabrikhalle und liegt mit lebensgefährlichen Verletzungen im Koma. Alles sieht nach einem tragischen Unfall aus - wären da nicht die Bremsspuren von einem zweiten Wagen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1