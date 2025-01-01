Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 58: Bluthochzeit
23 Min.Ab 12
Die 25-jährige Anna Lennert verschwindet in ihrer Hochzeitsnacht. Zunächst sieht alles nach einer normalen "Brautentführung" aus. Doch während ihrer Ermittlungen stoßen die Kommissare auf ein Geflecht aus Eifersucht und Intrigen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1