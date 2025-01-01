Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 64: Orange High
23 Min.Ab 12
Die Chefin eines Edelpuffs wird bewusstlos auf einem Parkplatz gefunden. In ihrem Blut: eine Überdosis einer neuen Designer-Droge. Leichtsinniger Umgang mit harten Drogen oder wollte sie jemand zum Schweigen bringen?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
