Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 65: Der Kandidat
23 Min.Ab 12
Tödliche Politik - die Frau des Landtagsabgeordneten Peter Wohlhaupt wird am helllichten Tag ermordet. Zusätzlich wird die Leiche mit Benzin übergossen, jedoch nicht angezündet. Musste sie für die Politik ihres Mannes sterben?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
