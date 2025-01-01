Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 73: Skrupellos
23 Min.Ab 12
Verspielt, versklavt und vergewaltigt - das Opfer ist eine blutjunge Inderin. Ins Visier der Kommissare rückt eine skrupellose Männerrunde. Doch auf dem Weg zur Wahrheit stoßen die Ermittler auf Tatsachen, die ihnen das Blut in den Adern gefrieren lässt...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1