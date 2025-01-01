Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Skrupellos

SAT.1Staffel 1Folge 73
Skrupellos

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 73: Skrupellos

23 Min.Ab 12

Verspielt, versklavt und vergewaltigt - das Opfer ist eine blutjunge Inderin. Ins Visier der Kommissare rückt eine skrupellose Männerrunde. Doch auf dem Weg zur Wahrheit stoßen die Ermittler auf Tatsachen, die ihnen das Blut in den Adern gefrieren lässt...

