Satans Bruder - lebendig begrabenJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 75: Satans Bruder - lebendig begraben
23 Min.Ab 12
Tom Neuhäuser wird in einer Erdmulde verscharrt und entgeht nur knapp dem Tod. War es ein Mordversuch oder wollte ihm nur jemand eine grausame Lehre erteilen? Die Kommissare ermitteln und bringen eine teuflische Wahrheit ans Licht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1