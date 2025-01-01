Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Einsamer Tod

SAT.1 Staffel 1 Folge 77
Einsamer Tod

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 77: Einsamer Tod

23 Min. Ab 12

Todesbett auf feuchtem Moos: Völlig nackt und schlafend wie ein Engel wird die Leiche des französischen Au Pairs Chantale im Wald gefunden. Wer erdrosselte das Mädchen auf so eine perverse Art? Die Kommissare stoßen auf ein mörderisches Geheimnis.

SAT.1
