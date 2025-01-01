Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 77: Einsamer Tod
23 Min.Ab 12
Todesbett auf feuchtem Moos: Völlig nackt und schlafend wie ein Engel wird die Leiche des französischen Au Pairs Chantale im Wald gefunden. Wer erdrosselte das Mädchen auf so eine perverse Art? Die Kommissare stoßen auf ein mörderisches Geheimnis.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
